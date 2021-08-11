Двукратная чемпионка рассказала, что ее Майло испугался фейерверков и скрылся. Она обратилась к жителям одного из районов Бостона с просьбой помочь найти щенка.

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Эли Рейсман нашла своего домашнего любимца

Девушка просила неравнодушных людей, которые согласились отправиться на поиски Майло, не звать его по имени и не преследовать. Ведь понимала, что собака и без того испугана, а такие действия могли бы стать для нее еще большим стрессом.

Она также предложила вознаграждение для тех, кто найдет Майло, и попросила поклонников прислать советы, которые помогли ускорить и упростить этот процесс.

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Девушки Карла и Гейл, вместе со своей собакой, отправились на поиски любимца гимнастки, и они оказались успешными. После этого Майло передали его владелице : собака была очень рада встретить свою маму. Эли Рейсман опубликовала в соцсетях фото с спасителями и своим любимцем.