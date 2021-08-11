Двократна чемпіонка розповіла, що її Майло злякався феєрверків та втік. Вона звернулась до мешканців одного з районів Бостона з проханням допомогти знайти цуценя.

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Елі Рейсман знайшла свого домашнього улюбленця

Дівчина просила небайдужих людей, які погодились відправитись на пошуки Майло, не гукати його на ім'я та не переслідувати. Адже розуміла, що собака і без того переляканий, а такі дії могли б стати для нього ще більшим стресом.

Вона також запропонувала винагороду для тих, хто віднайде Майло, та попросила шанувальників надіслати поради, які б допомогли пришвидшити та спростити цей процес.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Дівчата Карла та Гейл, разом зі своїм песиком, відправились на пошуки улюбленця гімнастки, і вони виявились успішними. Після цього Майло передали його власниці: собака був дуже радий зустріти свою маму. Елі Рейсман опублікувала в соцмережах фото з рятівниками та своїм улюбленцем.

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