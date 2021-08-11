Господарі назвали мавпеня Тікток та помістили у клітку для птахів. На щастя малюка забрали від жорстоких власників та знайшли нову сім'ю.

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Нова сім'я для маленької мавпочки

Активісти благодійної організації RSPCA приїхали перевірити інформацію, щодо утримування тварин у неналежних умовах. Вони були шоковані, побачивши крихітну дитину Тікток, яка ще занадто маленька, щоб бути окремо від батьків. До того ж звірятко не отримувало належного догляду.



Мавпеня закрили у клітці та не доглядали / Фото The dodo

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Тоді активісти вилучили мавпочку у господарів та зайнялись пошуком справжньої сім'ї для малюка. Зовсім скоро новий дім було знайдено і Тікток перевезли у Monkey World, рятувальний центр, де він отримує все необхідне.

Нова сім'я радо прийняла малюка. Батьками стали Клайді та Ронні, які теж побували у поганих господарів, тому вони одразу прийняли Тікток. Малюк, коли побачив свою нову маму, радо застрибнув їй на спину та почав гратись. Вони з перших хвилин полюбили один одного.



Малюк Тікток з новими батьками / Фото The dodo

Клайді та Ронні дуже щасливі, що можуть піклуватися про Тікток, а їхня мила сім'я викликає неабияке захоплення. Тепер малюк звикає до нового життя, де він буде в безпеці та поруч із люблячими батьками.



Новоспечена щаслива сім'я / Фото The dodo

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Історія малюка Тікток – це приклад того, що не можна утримувати мавпенят, як домашніх тварин, у клітках. Благодійна організація RSPCA та центр Monkey World наполегливо працюють над тим, щоб викорінити та зупинити цю практику.