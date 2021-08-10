Власники тримали тварин вимирущого виду у клітці, звідки звірам вдалось вибратись. Тепер тигри звикають до нового місця та багато плавають у воді.

Цікаво Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Два тигри втекли від господарів

Тигри встигли прогулятись по вулицях Х'юстона та Сан-Антоніо. Тварини покинули своїх господарів та подались шукати інший притулок. Згодом їх офіційно вилучили у власників та перевезли у заповідник, який радо прийняв нових звірів.

Ранчо Cleveland Amory Black Beauty розташоване в Мерчісоні, штат Техас, та займає площу 566 гектарів. Організація захисту тварин утримує заповідник, наповнений ведмедями, тиграми та іншими тваринами, які були вилучені у власників через торгівлю екзотичними домашніми звірами та інші порушення.Загалом на ранчо проживає 800 звірів, які провели все життя у клітках.



Тигр у заповіднику Black Beauty Ranch / Фото People

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Влада вилучає тварин з неприйнятних умов, після чого вони потрапляють у великі природні середовища, де є місце для прогулянок та відпочинку. Тиграм до вподоби нове місце, тут вони тішаться траві та деревам, але улюблена їхня розвага – це вода, у якій тварини рятуються від спеки та весело хлюпочуться.



Тигри полюбляють хлюпатись у воді / Фото People



Новий дім до вподоби звірам /Фото People

До теми Всесвітній день лева: що ви не знали про цих величних тварин