У світі існує чимало свят, що вшановують диких та свійських тварин. Сьогодні відзначають День царя звірів. Попри свій "високий статус" та величний вигляд, леви потребують неабиякого захисту від браконьєрів та винищення.

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Леви у неволі



Протягом тисячоліть левів тримали у неволі й продавали / Фото Unsplash

Величних тварин почали ловити й тримати у неволі ще у 850 році до нашої ери в Ассирії. Олександр Македонський утримував приручених левів та використовував їх для гладіаторських боїв.

З плином історії левів тримали вельможі, багатії та королі. На Далекому Сході леви були популярними серед індійських принців. У Європі ці тварини часто були символами королівських родин.

У XIX столітті процвітала торгівля левами, яких постачали з Африки. Тварини були живим товаром, ціна на них була відносно низькою, а чимала кількість їх гинула ще при транспортуванні.

Загроза левам



Сьогодні для порятунку левів створюють національні парки й заповідники / Фото Unsplash

Чимало левів було винищено при полюванні. Серед мисливців вважалося престижним вбити "царя звірів".

Сьогодні кількість левів теж зменшується. Це відбувається через діяльність людини: знищуються савани, на левів полюють браконьєри. Людина забирає у левів території для полювання, внаслідок чого популяція вимирає.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, що не тільки смачний, але й корисний.

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Цікаві факти про левів



Самці левів не полюють, їжу здобувають самиці / Фото Unsplash