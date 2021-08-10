У світі існує чимало свят, що вшановують диких та свійських тварин. Сьогодні відзначають День царя звірів. Попри свій "високий статус" та величний вигляд, леви потребують неабиякого захисту від браконьєрів та винищення.
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Леви у неволі
Протягом тисячоліть левів тримали у неволі й продавали / Фото Unsplash
Величних тварин почали ловити й тримати у неволі ще у 850 році до нашої ери в Ассирії. Олександр Македонський утримував приручених левів та використовував їх для гладіаторських боїв.
З плином історії левів тримали вельможі, багатії та королі. На Далекому Сході леви були популярними серед індійських принців. У Європі ці тварини часто були символами королівських родин.
У XIX столітті процвітала торгівля левами, яких постачали з Африки. Тварини були живим товаром, ціна на них була відносно низькою, а чимала кількість їх гинула ще при транспортуванні.
Загроза левам
Сьогодні для порятунку левів створюють національні парки й заповідники / Фото Unsplash
Чимало левів було винищено при полюванні. Серед мисливців вважалося престижним вбити "царя звірів".
Сьогодні кількість левів теж зменшується. Це відбувається через діяльність людини: знищуються савани, на левів полюють браконьєри. Людина забирає у левів території для полювання, внаслідок чого популяція вимирає.
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Цікаві факти про левів
Самці левів не полюють, їжу здобувають самиці / Фото Unsplash
- Рик лева найголосніший серед усіх диких кішок. Його можна почути за 8 кілометрів.
- Самець лева може мати довжину тіла до 2,5 метрів, а хвіст – до 1 метра.
- Хоча звання "царя звірів" належить левам, тигри більші розмірами за них.
- Дорослий самець лева може з'їсти 7 кілограмів м'яса на день, а самиця – 5 кілограмів.
- Левів вважають одними з найлінивіших тварин. Вони можуть спати до 20 годин на день.
- Самці левів не полюють. До їх обов'язків входить захищати територію. А ось полювання й захист потомства є зобов'язанням самиць.
- Хоча самці й не полюють, вони першими їдять після того, як була упіймана здобич.
- Леви здатні стрибати на відстань до 11 метрів.
- У неволі лев може прожити до 20 років, у дикій природі – менше.