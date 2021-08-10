В мире существует немало праздников, которые чествуют диких и домашних животных. Сегодня отмечают День царя зверей. Несмотря на свой "высокий статус" и величественный вид, львы нуждаются в защите от браконьеров и истребления.
Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Львы в неволе
В течение тысячелетий львов держали в неволе и продавали / Фото Unsplash
Величественных животных начали ловить и держать в неволе еще в 850 году до нашей эры в Ассирии. Александр Македонский удерживал прирученных львов и использовал их для гладиаторских боев.
С течением истории львов держали вельможи, богачи и короли. На Дальнем Востоке львы были популярны среди индийских принцев. В Европе эти животные часто были символами королевских семей.
В XIX веке процветала торговля львами, которых поставляли из Африки. Животные были живым товаром, цена на них была относительно низкой, а многие из них погибали еще при транспортировке.
Угроза львам
Сегодня для спасения львов создают национальные парки и заповедники / Фото Unsplash
Много львов было истреблено при охоте. Среди охотников считалось престижным убить "царя зверей".
Сегодня количество львов тоже уменьшается. Это происходит из-за деятельности человека: уничтожаются саванны, на львов охотятся браконьеры. Человек забирает у львов территории для охоты, в результате чего популяция вымирает.
Трогательно Обжег все 4 лапки: бедного мишку спасли на пожаре в Калифорнии
Интересные факты о львах
Самцы львов не охотятся, пищу добывают самки / Фото Unsplash
- Рик льва самый громкий всех диких кошек. Его можно услышать за 8 километров.
- Самец льва может иметь длину тела до 2,5 метров, а хвост – до 1 метра.
- Хотя звание "царя зверей" принадлежит львам, тигры большие их по размеру.
- Взрослый самец льва может съесть 7 килограммов мяса в день, а самка – 5 килограммов.
- Львов считаются одними из самых ленивых животных. Они могут спать до 20 часов в день.
- Самцы львов не охотятся. В их обязанности входит защищать территорию. А вот охота и забота о потомстве является обязательством самок.
- Хотя самцы и не охотятся, они первыми едят после того, как была поймана добыча.
- Львы способны прыгать на расстояние до 11 метров.
- В неволе лев может прожить до 20 лет, в дикой природе – меньше.