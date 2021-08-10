В мире существует немало праздников, которые чествуют диких и домашних животных. Сегодня отмечают День царя зверей. Несмотря на свой "высокий статус" и величественный вид, львы нуждаются в защите от браконьеров и истребления.

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Львы в неволе



В течение тысячелетий львов держали в неволе и продавали / Фото Unsplash

Величественных животных начали ловить и держать в неволе еще в 850 году до нашей эры в Ассирии. Александр Македонский удерживал прирученных львов и использовал их для гладиаторских боев.

С течением истории львов держали вельможи, богачи и короли. На Дальнем Востоке львы были популярны среди индийских принцев. В Европе эти животные часто были символами королевских семей.

В XIX веке процветала торговля львами, которых поставляли из Африки. Животные были живым товаром, цена на них была относительно низкой, а многие из них погибали еще при транспортировке.

Угроза львам



Сегодня для спасения львов создают национальные парки и заповедники / Фото Unsplash

Много львов было истреблено при охоте. Среди охотников считалось престижным убить "царя зверей".

Сегодня количество львов тоже уменьшается. Это происходит из-за деятельности человека: уничтожаются саванны, на львов охотятся браконьеры. Человек забирает у львов территории для охоты, в результате чего популяция вымирает.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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Интересные факты о львах



Самцы львов не охотятся, пищу добывают самки / Фото Unsplash