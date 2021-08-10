Так случилось и с крохотным медвежонком, которого пожарные чудом смогли спасти. Малыш обжег себе все 4 лапы и был очень напуган.
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Спасенный в Калифорнии мишка
Малыша нашел простой житель дома в районе, где вспыхнул пожар. Он заметил медвежонка и позвонил в центр помощи. Детеныш пытался вылезти на дерево, но не смог из-за своих ран. За ним приехали спасатели и передали зоозащитной организации.
Мишка в центре спасения животных / Скриншот с видео
Мишке примерно 6 месяцев, о судьбе его матери пока ничего не известно. Сейчас его лечат в центре дикой природы, который расположен на озере Тахо. Он имеет собственную комнату с колесом для качания, мягкой мебелью для сна и развлечений.
Представители службы охраны дикой природы назвали молодого медвежонка Тамарак. Такое имя носит пожар, вспыхнувший в лесах горного массива Сьерра-Невада у озера Тахо и попала в Неваду.
Все его обожженные лапки пока перемотаны бинтами. Из-за этого малыш вынужден передвигаться на локтях. Впрочем, он уже идет на поправку и угрозы его жизни нет.
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Малыш будет жить в лечебном центре всю зиму. Потом, весной, его выпустят на свободу, предварительно адаптировав к новым условиям.
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Пожары в Калифорнии 2021: что известно
- Штат Калифорния в США охватил огромный лесной пожар, который называется Dixie.
- За последние несколько дней огонь разнесся по территории площадью более 110 тысяч гектаров.
- Сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняют сдерживание пламени.
- Пожар локализован лишь на 35%.
- Жаркая, засушливая погода, как прогнозируют эксперты, будет способствовать дальнейшему распространению пламени.