Так сталося і з крихітним ведмежам, якого вогнеборці дивом змогли врятувати. Малюк попік собі усі 4 лапи і був страшенно наляканий.
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Врятований у Каліфорнії ведмедик
Малюка знайшов простий мешканець будинку у районі, де спалахнула пожежа. Він помітив ведмежа і зателефонував до центру допомогу. Дитинча намагалося вилізти на дерево, але не змогло через свої рани. По нього приїхали рятувальники і передали зоозахисній організації.
Ведмедик у центрі порятунку тварин / Скриншот з відео
Ведмедику приблизно 6 місяців, про долю його матері наразі нічого не відомо. Зараз його лікують у центрі дикої природи, що розташований на озері Тахо. Він має власну кімнатку із колесом для гойдання, м'якими меблями для спання та розваг.
Представники служби охорони дикої природи назвали молодого ведмедика Тамарак. Таке ім'я має пожежа, яка спалахнула у лісах гірського масиву Сьєрра-Невада біля озера Тахо і потрапила в Неваду.
Усі його обпечені лапки наразі перемотані бинтами. Через це малюк змушений пересуватися на ліктях. Втім, він вже йде на поправку і загрози його життю немає.
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Малий буде жити у лікувальному центрі усю зиму. Відтак, навесні, його випустять на волю, попередньо адаптувавши до нових умов.
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Пожежі у Каліфорнії 2021: що відомо
- Штат Каліфорнія у США охопила величезна лісова пожежа, яка має назву Dixie.
- За останні кілька днів вогонь рознісся територію площею понад 110 тисяч гектарів.
- Сильні вітри і крутий рельєф місцевості ускладнюють стримування полум'я.
- Пожежу локалізували лише на 35%.
- Спекотна, посушлива погода, як прогнозують експерти, сприятиме подальшому поширенню полум'я.