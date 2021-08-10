На уродини самця горили прийшли юні натуралісти, кияни й десятки журналістів. Тоні отримав святковий сніданок та їв фрукти під прицілами камер, а потім поважно обходив свій відкритий вольєр.
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Тоні ласує святковим сніданком / Фото КиївЗоо
Нагадуємо, що 8 серпня Тоні виповнилося 47 років. Горила мешкає у Київському зоопарку з 1999 року і є улюбленцем киян.
Відвідувачі писали святкові листівки й кидали їх у спеціальну скриньку. Тоні привітало понад 300 людей.
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Що було раніше
- Нещодавно Тоні випустили до відкритого вольєру. Горилу довелося захистити спеціальною сіткою, щоб відвідувачі не годували його цукерками, чипсами й ковбасою.
- Взимку цього року Тоні серйозно занедужав. Українські та зарубіжні лікарі боролися за його здоров'я і Тоні одужав.
- Самець горили народився у 1974 році в Німеччині, звідки у 1999 році переїхав до Києва.