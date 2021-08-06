Особливістю Тоні є те, що єдиний в Україні самець горили має дуже поважний вік – 8 серпня йому виповниться 47 років. Це приблизно 85 людських років – тобто мавпа вже досить стара.
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Відкритий вольєр для горили / Фото Київзоо
Тоні довелося додатково захистити від відвідувачів зоопарку спеціальною сіткою. Адже коли горила перебувала на попередньому експонуванні, люди кидали у вольєр різну їжу: жуйки, цукерки, чипси й навіть ковбасу. Через це Тоні занедужав.
Українські та німецькі фахівці довго працювали над стабілізацією стану Тоні. Тепер йому можна виходити назовні, а ось їсти шкідливу їжу – зась. Тому горилу надійно заховали за сіткою.
Тоні ласує дозволеною їжею / Фото Київзоо
Старожил зоопарку має у вольєрі цікаву ділянку з камінням, піском, водоймою, спусками та сходинками. Усе це має спонукати горилу до зорового руху.
Тоні у відкритому вольєрі / Фото Київзоо
Ми тішимось одужанням нашого улюбленця та радіємо кожному дню його якісного життя, – розповідають в зоопарку.
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