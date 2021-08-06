Деякі господарі переживають, що пухнастий улюбленець буде ревнувати і ображатися через появу дитини у домі. Приклад Манго і Гайдена доводить: якщо у серці є багато любові, то її вистачить на усіх.

До теми Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Кіт 18 років був улюбленцем свого татка

Манго – дорослий кіт бенгальської породи. Він із 2002 року тішить свого господаря Пола, якого по-справжньому вважає своїм татком. Кіт вміє давати поцілунки, коли його про це просить хазяїн, любить облизувати його бороду і супроводжує скрізь, куди б той пішов.

До того ж Манго вміє розмовляти і відповідати на питання Пола. Інколи між ними утворюється кумедний діалог, яким власники діляться у соцмережах.

Інстаграм-сторінка Манго є досить популярною і налічує понад 545 тисяч підписників. Пол на ній постійно постив милі відео зі своєї нерозлучним котячим синком.

Зворушливо Рожеве цуценя, яке не чує та не бачить, отримало книгу про себе: щемлива історія

Як Манго змінився із появою малюка

Майбутні батьки Тіффані і Пол заздалегідь почали перейматися, що Манго буде ревнувати до немовляти. Вони дозволяли йому лежати у дитячому ліжечку, гойдатися у колисці і бавитися з іграшками.

Зрештою у день Х Манго повівся так, як личить щирому улюбленцю: з ласкою і трепетом зустрів нового жителя дому. Як розповідають Тіффані і Пол, він не ревнував, не ображався і не тікав, побачивши їхнього синочка.

Пол став виховувати у синові любов до тварин із раннього віку: разом із Манго він робив свої перші кроки, вчився читати і говорити. Згодом вони стали справжніми друзями, і кіт навчився давати малюку поцілуйчики.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Приклад Манго і Гайдена показує: якщо тварини виявляють любов до своїх власників, то її вистачить і на їхніх дітей. Тому інколи побоювання, що кіт не уживеться із дитиною, є абсолютно марними.