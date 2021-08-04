У песика на прізвисько Піглет (П'ятачок – переклад з англійської 24 каналу), було мало шансів вижити. Тварину знайшли крихітною, до того ж собака був сліпим та нечуючим.

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Але це унікальне рожеве цуценя зуміло довести всім, що кожне життя, навіть найменше, є надзвичайно важливим.

Піглет – суміш такси та чихуахуа. Його знайшли у штаті Джорджія, в будинку разом з 37 іншими песиками. Колишні власники хаотично накопичували тварин та не створювали їм потрібних умов.

Піглет важив лише 1 фунт (близько 400 грамів). Тваринку відправили до притулку.

Піглету надзвичайно пощастило, адже його знайшла добра жінка на ім'я Шапіро. Вона забрала песика назавжди, а разом із ним – ще 6 цуценят.

Для песика створили сторінки в соціальних мережах. Там людям розповідають про цінність кожного життя, про любов та співчуття. Рожевий собака має понад 250 тисяч підписників в інстаграмі.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Книга про маленького героя

Шапіро – ветеринарка. Вона завжди мріяла написати книгу про тварин. Зрештою, їй це вдалося.

Ця книга прийшла з самої глибини мого серця. Там є домішки історій про ветеринарію, дресирування собак, виховання дітей та багато безтурботного гумору, – розповідає авторка.

Піглет та книга про нього

А Піглет продовжує надихати людей у соціальних мережах.

Це впевнений в собі, щасливий маленький песик, – ділиться Шапіро.

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А шанувальники песика можуть придбати книгу "Піглет. Несподіване життя незрячого, нечуючого рожевого цуценяти". Вона доступна англійською мовою.