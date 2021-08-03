Ця тварина обожнює допомагати. Що б не робили її господарі, вона приходить і пробує свої сили: дістає білизну з пральної машини, носить пакети й викидає сміття.

Важливо Здоров'я вашого кота: як запобігти хворобам ротової порожнини



Німецька вівчарка обожнює допомагати господарям / Скриншот

Якщо господарі збирають дрова – Аня тут як тут. Якщо приїхали на машині із магазину – мудра вівчарка хапає пакети з багажника й несе їх в дім.

Далі Аня вчиться читати, піде до коледжу, напише успішні серії книг, – жартують користувачі мережі.



Кошеня жило в сміттєвому баці / Скриншот

А одного разу в будинку з'явилося поповнення. Власниця Ані дізналася про кошеня, яке живе в сміттєвому баці. Серце доброї жінки стискалося від жалю й вона вирішила забрати малюка собі.

Котику дали прізвисько Манчі. Спершу його оселили у підвалі, але Аню не влаштовувала така ситуація. Вона почала соціалізувати малюка.



Вівчарка намагалася подружитися з котиком / Скриншот

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.



Аня взяла ниточку й почала гратися з малюком / Скриншот

Одного дня вівчарка взяла ниточку й почала гратися з котом. На диво, малюк відповів на запрошення до гри. Далі вівчарка почала брати й інші іграшки, а котик радісно бавився із нею.

Тепер Манчі став повноцінним членом родини, а від переляканого малюка зі сміттєвого баку не залишилося й сліду.



Вівчарка й кошеня стали справжніми друзями / Скриншот

Не бійтеся брати тварин з вулиці або притулку – вони стануть вашими вірними друзями на все життя!

Схоже Ніколи не розлучаються: собака і папуга стали кращими друзями – фото

Подивіться, як німецька вівчарка виконує хатню роботу й дружить з котом