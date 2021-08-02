Манго – 4-річна папужка-нерозлучник. Жінка на ім'я Корі Трезон купила птаха й подарувала своїй доньці. У новому домі папужка несподівано зустрів справжнього друга.

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Він одразу ж прив'язався до Белли, – розповідає власниця тварин.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Белла – 13-річна собака породи болонка. Вона одразу прийняла нерозлучника у свою зграю, і тепер друзі усе роблять разом: їдять, гуляють, сплять.

Папуга може навіть кататися на спині собаки і йому за це нічого не буде.

Ці чудова парочка має 7 тисяч підписників в інстаграмі. Користувачі мережі захоплюються такою дружбою і часто пишуть, що фото болонки та папуги зробили їх день.

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