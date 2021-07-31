Іноді хаскі розважаються без шкоди для оточуючих. А інколи страждає весь будинок і люди в ньому. Ці песики мають величезну кількість енергії, яку їм потрібно витрачати.
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- Хвостаті актори
Ці песики навіть на дах залізуть, щоб подражнити своїх господарів. Відео назбирало 3,8 мільйона переглядів.
- Вміють дістати будь-кого
Відео про цих хаскі подивилися майже 900 тисяч користувачів ютубу. Радимо й вам отримати свою порцію позитиву.
- Драматичні хаскі з тіктоку
Акторські здібності й дуже гучні голоси роблять цих хаскі неперевершеними. 920 тисяч переглядів і 6 хвилин суцільного позитиву.