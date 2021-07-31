Иногда хаски развлекаются без ущерба для окружающих. А иногда страдает весь дом и люди в нем. Эти собачки имеют огромное количество энергии, которую им нужно тратить.

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Хвостатые актеры

Эти собачки даже на крышу залезут, чтобы подразнить своих хозяев. Видео насобирало 3,8 миллиона просмотров.

Умеют достать любого

Видео этих хаски посмотрели почти 900 тысяч пользователей ютуба. Советуем и вам получить свою порцию позитива.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Драматические хаски из тиктока