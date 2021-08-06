Некоторые хозяева переживают, что пушистый любимец будет ревновать и обижаться из-за появления ребенка в доме. Пример Манго и Хайдена доказывает: если в сердце есть много любви, то ее хватит на всех.

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Кот 18 лет был любимцем своего отца

Манго – взрослый кот бенгальской породы. Он с 2002 года радует своего хозяина Пола, которого по-настоящему считает своим папой. Кот умеет давать поцелуи, когда его об этом просит хозяин, любит облизывать его бороду и сопровождает везде, куда бы он ушел.

К тому же Манго умеет разговаривать и отвечать на вопросы Пола. Иногда между ними образуется забавный диалог, которым владельцы делятся в соцсетях.

Инстаграм-страница Манго является достаточно популярной и насчитывает более 545 тысяч подписчиков. Пол на ней постоянно постит милые видео со своим неразлучным кошачьим сынком.

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Как Манго изменился с появлением малыша

Будущие родители Тиффани и Пол заранее переживали, что Манго будет ревновать к младенцу. Они позволяли ему лежать в детской кроватке, качаться в колыбели и играть с игрушками.

В конце концов в день Х Манго поступил так, как подобает искреннему любимцу: с лаской и трепетом встретил нового жителя дома. Как рассказывают Тиффани и Пол, он не ревновал, не обижался и не убегал, увидев их сына.

Пол стал воспитывать в сыне любовь к животным с раннего возраста: вместе с Манго он делал свои первые шаги, учился читать и говорить. Впоследствии они стали настоящими друзьями, и кот научился давать малышу поцелуйчики.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.