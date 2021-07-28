Радощі життя із собакою і відповідальність

Що може бути краще довгої прогулянки вранці з вашим чотирилапим другом? Або щасливого блиску в його очах, коли ви підіймаєте м'яч і збираєтеся з ним погратися.

Однак, перш ніж завести домашнього улюбленця, а отже і насолоджуватися цими перевагами, необхідно все ретельно обміркувати. Собака в будинку – це велика відповідальність і додаткова робота. До того ж це зобов'язання на все його життя, яке він неодмінно вам присвятить.

Важливо! Якщо ви впевнені, що ваш спосіб життя дозволяє завести собаку і приділяти їй достатньо часу і сил, якщо ви вивчили всі основні породи і вибрали ту, яка вам найбільше підходить, то тепер саме час детальніше ознайомитися з перевагами утримання собаки.

Вплив собак на стан здоров'я

Спостереження за власниками собак показали: вони мають як кращі показники кров'яного тиску, нижчий рівень холестерину, так і в цілому рідше стикаються з тими чи іншими проблемами зі здоров'ям.

Власники собак часто відрізняються сильнішим імунітетом, внаслідок чого їхній організм витрачає менше часу на боротьбу з вірусами і мікробами. Ба більше, власники собак рідше відвідують лікарів і п'ють менше ліків.

Люди швидше одужують і навіть мають вищий відсоток виживання після інфарктів, якщо у них є собака. Спілкування з домашнім улюбленцем сприяє поліпшенню стану людей, які страждають психічними захворюваннями.

Діти, у яких є чотириногий друг, в середньому пропускають менше занять в школі через хвороби. Маленькі пацієнти з хронічними захворюваннями досягають більшого прогресу в лікуванні, якщо у них є собака.

Чому собака – чудовий супутник по життю

Завдяки величезній любові, яку дарують чотирилапі друзі, люди набагато краще почуваються. Саме з цієї причини собака – це чудова компанія для самотніх людей. Важливо, що утримання песика допомагає людині простіше переносити важкі особисті травми, наприклад, втрату близької людини.

Регулярні прогулянки з собакою допомагають підтримувати себе в гарній фізичній формі і значно покращують стан вашого здоров'я!

Часті прогулянки з чотириногим другом сприяють зустрічам і знайомствам з іншими господарями, а значить, спілкуванню з новими людьми.

Гуляючи з собакою, ви на деякий час забуваєте про всі справи і проблеми, і просто проводите час з найвірнішим другом. Крім всіх цих доказів, собаки ще й дуже кумедні! З ними веселощі забезпечено. Крім того, пес завжди буде поруч, коли вам знадобиться допомога і підтримка!

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що сприяють гармонійному розвитку та міцному імунітету вашого улюбленця.