Радости жизни с собакой и ответственность

Что может быть лучше долгой прогулки утром с вашим четвероногим другом? Или счастливого блеска в его глазах, когда вы поднимаете мяч и собираетесь с ним поиграть.

Однако, прежде чем завести домашнего любимца, а следовательно и наслаждаться этими преимуществами, необходимо все тщательно обдумать . Собака в доме – это большая ответственность и дополнительная работа. К тому же это обязательство на всю ее жизнь, которую она непременно вам посвятит.

Важно! Если вы уверены, что ваш образ жизни позволяет завести собаку и уделять ей достаточно времени и сил, если вы изучили все основные породы и выбрали ту, которая вам больше всего подходит, то теперь самое время подробнее ознакомиться с преимуществами содержание собаки.

Влияние собак на состояние здоровья

Наблюдение за владельцами собак показали: они имеют как лучшие показатели кровяного давления , низкий уровень холестерина, так и в целом реже сталкиваются с теми или иными проблемами со здоровьем.

Владельцы собак часто отличаются сильным иммунитетом, в результате чего их организм тратит меньше времени на борьбу с вирусами и микробами. Более того, владельцы собак реже посещают врачей и пьют меньше лекарств .

Люди быстрее выздоравливают и даже имеют высокий процент выживания после инфарктов , если у них есть собака. Общение с домашним животным способствует улучшению состояния людей, страдающих психическими заболеваниями.

Дети, у которых есть четвероногий друг, в среднем пропускают меньше занятий в школе из-за болезни. Маленькие пациенты с хроническими заболеваниями достигают большего прогресса в лечении, если у них есть собака.

Почему собака – отличный спутник по жизни

Благодаря огромной любви, которую дарят четвероногие друзья, люди гораздо лучше себя чувствуют. Именно по этой причине собака – это отличная компания для одиноких людей. Важно, что содержание щенка помогает человеку проще переносить тяжелые личные травмы, например, потерю близкого человека.

Регулярные прогулки с собакой помогают поддерживать себя в хорошей физической форме и значительно улучшают состояние вашего здоровья!

Частые прогулки с четвероногим другом способствуют встречам и знакомствам с другими хозяевами, а значит, общению с новыми людьми.

Гуляя с собакой, вы на некоторое время забываете обо всех делах и проблемах, и просто проводите время с верным другом. Кроме всех этих доказательств, собаки еще и очень забавные! С ними веселье обеспечено. Кроме того, собака всегда будет рядом, когда вам понадобится помощь и поддержка!