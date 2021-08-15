Понять эмоции своего домашнего любимца не всегда легко, особенно если вы новый хозяин. Pets 24 делятся интересными признаками, которые помогут понять, что собака вас любит.

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Как собаки проявляют любовь

Домашние животные общаются с помощью невербальных жестов, поэтому очень важно понимать язык тела своей собаки. Есть некоторые признаки, которые помогут определить, любит ли вас щенок.

Собака расслаблена



Собака вас любит, если она расслаблена рядом с вами / Фото Unsplash

Зыбкое тело во время игры, мягкие, наклонены вперед уши и расслаблены округлые глаза – это главные признаки того, что собака рядом с вами чувствует себя в безопасности.

Поднимает брови, когда видит хозяина

Вы будете удивлены, но мимика у собак работает отлично и может рассказать об эмоциях любимца. Когда они поднимают брови при встрече с хозяином, это означает, что они его любят и очень рады видеть.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.

Хочет внимания



Собачка вас любит, если хочет с вами играть / Фото Unsplash

Если ваш песик приносит вам свои любимые игрушки, или просто приходит, чтобы вы его погладили, – он в вас однозначно влюблен. Такое стремление к вниманию можно объяснить только сильной привязанностью к своему хозяину.

Прижимается к вам

Собаки стремятся к тактильному контакту с людьми в нескольких случаях. Они могут быть обеспокоены, или просить вас что-то сделать – это также является признаком привязанности. Поэтому, даже если ваша собака прислонился к вам, потому что он нервничает или боится, знайте, он чувствует себя рядом с вами защищенным, а, следовательно, любит вас.



Если собака прижимается к вам, он в вас влюблен / Фото Unsplash

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