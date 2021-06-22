Кицю на прізвисько Катод взяли з притулку 6 років тому. Життя домашньої улюблениці таке яскраве, що більшість людей готові їй позаздрити.
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Власник Кішки, француз Ремі Вікаріні, полюбляє екстрим. Він катається на мотоциклі й велосипеді, стрибає з парашутом та літає з парапланом, плаває на яхті й регулярно ходить в походи. А його вірна Катод – з ним.
Звісно, Ремі завжди дбає про те, щоб кішка була в безпеці. Він ніколи не робить того, що лякає тварину й завжди ставить її інтереси на перше місце.
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Власник розповідає, що кішка дуже ласкава й слухняна. Вона цікавиться усім, що відбувається довкола, але водночас трішечки боїться.
Спочатку у мене було тільки одне квартирне життя, яке я міг їй запропонувати. Тому я хотів дозволити їй досліджувати природу в повній безпеці, – розповідає Ремі.
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