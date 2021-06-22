Кошечку по кличке Катод взяли из приюта 6 лет назад. Жизнь домашней любимицы такая яркая, что большинство людей готовы ей позавидовать.

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Владелец Кошки, француз Реми Викарини, любит экстрим. Он катается на мотоцикле и велосипеде, прыгает с парашютом и летает с парапланом, плавает на яхте и регулярно ходит в походы. А его верная Катод –с ним.

Конечно, Реми заботится о том, чтобы кошка была в безопасности. Он никогда не делает того, что пугает животное и всегда ставит ее интересы на первое место.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Кошка, жизнь которой полна приключений

Владелец говорит, что кошка очень ласковая и послушная. Она интересуется всем, что происходит вокруг, но одновременно немного боится.

Сначала у меня была только одна квартирная жизнь, которую я мог ей предложить. Поэтому я хотел позволить ей исследовать природу в полной безопасности, – рассказывает Реми.

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