Почему коты мало пьют

Заставить котов пить воду всегда было непросто.

Причину, почему домашние коты плохо пьют воду, можно проследить в прошлом, когда их предки жили в пустыне. Из-за малого количеством воды вокруг коты приспособились к выживанию. Они получали большую часть воды из пищи. Вот почему сегодня коты все еще склонны пить меньше воды, чем нужно. И вот почему так важно убедиться, что уровень их гидратации является достаточным​ .

Уровень гидратации влияет на все: от циркуляции крови до процессов пищеварения. Среди прочего, плохая гидратация может поставить под угрозу долгосрочное здоровье вашего любимца, из-за увеличения риска проблем с мочеиспусканием, известными как заболевания нижнего отдела мочевыводящих путей (ЗНОМП). Это может привести к тому, что ваш домашний любимец станет менее энергичным, ухудшится состояние его кожи и шерсти. Увеличение потребления воды котом вместе со здоровым питанием является ключевым фактором снижения риска ЗНОМП .

Коты от природы потребляют мало жидкости и являются очень привередливыми, даже когда постоянно имеют свежую и чистую питьевую воду. Надо уделить достаточно времени и внимания, чтобы подобрать миску для воды, а также воду. Некоторые кошки имеют чувствительные усы, поэтому выберите им широкую миску или питьевой фонтанчик для кошек. Многие кошки предпочитают проточную воду, поэтому питьевой фонтанчик может быть хорошей идеей, если кошка пьет неохотно.

Если Ваш любимец употребляет мало воды и ест сухой корм для домашних животных (который не содержит достаточно воды и не может обеспечить необходимую гидратацию его организма) – убедитесь, чтобы он был гидратирован, особенно в период жары, когда организм теряет много воды. Миска свежей воды должна всегда быть в свободном доступе.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™



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Добавление PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ к основному рациону Вашего кота позволяет значительно увеличить суточное потребление воды котом, таким образом улучшая гидратацию его организма и способствуя разведению мочи.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ (ХК Хайдра Кэр) – это неповнорационний дополнительный корм для кошек. Это нежное желе с привлекательным вкусом, которое дают любимцу в дополнение к основному рациону. Коты охотно едят вкусное желе, получая в результате больше воды, что снижает плотность и осмоляльность мочи.

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Информация на основе исследований:

1. Zanghi BM, Gerheart L, Gardner CL, (2017): Влияние воды, обогащенной питательными веществами, на потребление воды и показатели гидратации у здоровых домашних кошек, которых кормили сухими гранулами. Из материала Nestlé Purina Research. Американский журнал ветеринарных исследований 79 (7): 733-744.

2. Wils-Plotz E, DeGeer S, Zanghi BM (2019): Водные добавки, обогащенные питательными веществами, питательно поддерживают гидратацию домашней кошки. Из материала Nestlé Purina Research. Резюме исследовательской программы форума ACVIM 2019.