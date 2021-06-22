Еще тогда, в далеком 2012 году, Келли решил сделать все возможное, чтобы социализировать своего нового любимца. Вместе они уже 9 лет исследуют мир: катаются на сноуборде и путешествуют по Америке.
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Волкособыуникальные животные, которые появляются в результате скрещивания волков и собак (немецких овчарок, маламутов и других). В отличие от обычных собак, волкособы имеют более развитый нюх и интуицию. В то же время эти животные очень умны и хорошо поддаются дрессировке.
Источник: Википедия
До своего 3-го дня рождения Локи побывал в большей части западных штатов США. А его хозяин неожиданно увлекся фотоискусством.
Фотографии имеют свойство со временем становиться все более ценными. Снимки, которые мы создаем – это страницы нашего журнала, – рассказывает Келли.
Мужчина и его собака хотят мотивировать людей жить более счастливой и свободной жизнью в единении с природой. Именно об этом невероятный блог в инстаграме, который ведут от имени Локи.
Локи стал чрезвычайно популярным в сети. В его инстаграме – 2 миллиона подписчиков. Волкособ имеет собственный сайт, где фанаты животного могут приобрести одежду, аксессуары и календари с фотографиями.
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Волкособ на пляже
Недавно семья потеряла своего второго пса по кличке Бейли. Локи и его хозяева искренне скорбят по своим другом.
Локи и Бейли на лодке
Локи наслаждается зимой