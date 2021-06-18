Перед тем, как принести в дом щенка, обязательно подготовьте пространство для нужд маленького существа. Крошечные любимцы еще не знают правил поведения, поэтому дом, двор и улица могут стать опасными местами для них.

Как обезопасить щенка в квартире или доме

Установите небольшие замки на кухонные шкафчики на уровне пола, особенно если там хранятся чистящие средства.

Установите специальный детский барьер на верхней и нижней частях лестницы, чтобы малыши не упали с нее, а также не заходили туда, куда нельзя.

Купите специальный домашний вольер соответствующего размера. Он позволит животному чувствовать себя в безопасности, а также поможет уберечь его от неприятностей, когда вы на работе или ваше внимание занято чем-то другим.

Разместите все электрические провода за мебелью, куда ваш питомец не сможет добраться. Иначе щенок запросто может их перегрызть. Если это невозможно, закройте кабели плотным защитным корпусом, который можно купить в любом хозяйственном магазине.

Запаситесь игрушками-погризушкамы, чтобы уберечь ножки стульев, мобильные телефоны и провода от острых зубов щенка.

Всегда закрывайте крышку унитаза – некоторые собаки не могут устоять перед соблазном напиться из него.

Старайтесь не держать дома токсичные вещества, или уберите их подальше. Кроме того, постарайтесь защитить своего четвероногого любимца от контакта с ядовитыми для него растениями , а также с токсичными химическими очистителями и средствами от насекомых.

Держите дверцу духовки, холодильника, микроволновой печи, сушильной и стиральной машин всегда закрытыми. Маленькие любознательные щенки могут залезть в незнакомое место и заснуть. Обязательно сделайте специальные напоминания для всех членов семьи, от том, что перед включением и использованием любого устройства необходимо его осмотреть.

У собак нет такого же ощущения глубины и высоты, как у человека. Поэтому убедитесь, что ваш любимец не сможет выпрыгнуть или случайно выпасть из окна.

Когда ваш любопытный щенок бегает по дому, то может легко поскользнуться, упасть и получить травму. Найдите такое место, где ваш любимец сможет играть и бегать, не рискуя своим здоровьем, и постелите там на твердый пол специальные нескользкие коврики или один большой ковер.

Зажженные свечи, аромапалочки или масляные лампы могут быть крайне опасны для вашего любознательного любимца. Старайтесь не допускать, чтобы в вашем доме был открытый огонь, а также непременно установите специальные защитные решетки для камина.

Как сделать двор и сад безопасными

Ваш сад должен быть безопасным местом, где собака сможет спокойно играть. Также нужно позаботиться, чтобы любимец не убежал. Убедитесь, что забор достаточно высокий и сможет выдержать напор энергичной собаки (для большинства пород среднего размера высота ограждения должна быть не менее 183 сантиметров). Проверьте, чтобы в заборе не было дыр, через которые может пролезть щенок. Кроме того, доски забора должны быть прочно вкопаны, чтобы под ними нельзя было вырыть яму.

Некоторые породы собак (в частности, терьеры) известны своим умением копать, поэтому старайтесь регулярно обследовать сад и уничтожать все подкопы. Попробуйте установить песочницу, в которой любимец сможет веселиться и рыть – так вы убережете газоны от ям.

Некоторые собаки не могут удержаться от соблазна выдернуть или выкопать из земли растения либо цветы, поэтому вам придется установить забор, чтобы защитить ваши растения от посягательств четвероногого друга.

Уберите из сада веревочные лестницы, а также все, за что ваш любимец может случайно зацепиться. Кроме того, необходимо огородить или накрыть жесткой крышкой бассейн или джакузи, когда вы ими не пользуетесь.

Если ваша собака проводит часть дня или ночи в саду, установите для нее домик, который защитит животное от дождя и ветра. Также он будет служить надежной защитой от солнца в жаркие дни. Если температура на улице аномально высокая или низкая, непременно заберите собаку в дом, даже если она постоянно живет на улице.

В вашем саду должны расти только абсолютно безопасные и полезные для собак растения. Чтобы избежать пищевого отравления или высыпаний на коже любимца, а не сажайте неизвестные вам растения. Если животное съело ядовитое растение, возьмите образец (листья или цветы) и немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.

Вам нужно отучить щенка жевать все, что он найдет в саду. Обязательно свяжитесь с ветеринарным врачом, если есть подозрение, что ваш любимец съел что-то опасное.

Никогда не используйте в саду средства для борьбы с вредителями, гербициды и яд для крыс, поскольку эти вещества крайне токсичны. Исключение можно сделать только для тех средств, на упаковке которых указано, что они абсолютно безопасны для домашних животных.

Убедитесь, что ваша собака не сможет попасть в гараж, ведь многие средства для автомобиля (например, антифриз) опасны для здоровья.

Если в вашем саду есть ворота, напоминайте каждому, что их необходимо всегда держать закрытыми. Можно установить специальное оборудование, которое будет закрывать ворота автоматически. Но оно должно быть настроено таким образом, чтобы ваш любимец не мог пострадать во время закрытия ворот.

Как защитить собаку во время прогулки на улице

Когда выезжаете на автомобиле из гаража, проверьте, не лежит ли собака у вас на пути , потому что ее легко не заметить в зеркале заднего вида. Ни в коем случае не позволяйте животному приближаться к движущимся автомобилям, даже к вашему собственному.

вас на пути Убедитесь, что вы прицепили поводок вашему любимцу, перед тем как открыть дверь и выйти на прогулку. Пес может неистово побежать на улицу, что может быть очень опасно.

Следите, чтобы в жару летом собака не находилась долго на солнце. Кроме того, никогда не оставляйте собаку в душной машине.