Перед тим, як принести в дім цуценя, обов'язково підготуйте простір для потреб маленької істоти. Крихітні улюбленці ще не знають правил поведінки, тому будинок, подвір'я та вулиця можуть стати небезпечними місцями для них.

Як убезпечити цуценя у квартирі або будинку

Встановіть невеликі замки на кухонні шафки на рівні підлоги, особливо якщо там зберігаються засоби для чищення.

особливо якщо там зберігаються засоби для чищення. Встановіть спеціальний дитячий бар'єр на верхній і нижній частинах сходів, щоб малюки не впали з них, а також не заходили туди, куди не можна.

Купіть спеціальний домашній вольєр відповідного розміру. Він дозволить тварині почуватися в безпеці, а також допоможе уберегти її від неприємностей, коли ви на роботі або ваша увага зайнята чимось іншим.

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Розмістіть всі електричні дроти за меблями, куди ваш вихованець не зможе дістатися. Інакше цуценя запросто може їх перегризти. Якщо це неможливо, прикрийте кабелі щільним захисним корпусом, який можна купити в будь-якому господарському магазині.

який можна купити в будь-якому господарському магазині. Запасіться іграшками-погризушками, щоб уберегти ніжки стільців, мобільні телефони й дроти від гострих зубів цуценяти.

Завжди закривайте кришку унітазу – деякі собаки не можуть встояти перед спокусою напитися з нього.

– деякі собаки не можуть встояти перед спокусою напитися з нього. Намагайтеся не тримати вдома токсичні речовини, або приберіть їх якомога далі. Крім того, постарайтеся захистити свого чотириногого улюбленця від контакту з отруйними для нього рослинами , а також з токсичними хімічними очисниками й засобами від комах.

, а також з токсичними хімічними очисниками й засобами від комах. Тримайте дверцята духовки, холодильника, мікрохвильової печі, сушильної та пральної машин завжди закритими. Маленькі допитливі цуценята можуть залізти в незнайоме місце і заснути. Обов'язково зробіть спеціальні нагадування для всіх членів сім'ї, що перед включенням і використанням будь-якого пристрою необхідно його оглянути.

У собак немає такого ж відчуття глибини й висоти, як у людини. Тому переконайтеся, що ваш улюбленець не зможе вистрибнути або випадково випасти з відкритого вікна.

Коли ваше допитливе цуценя бігає будинком, то може легко посковзнутися, впасти й отримати травму. Знайдіть таке місце, де ваш улюбленець зможе гратися й бігати, не ризикуючи своїм здоров'ям, і постеліть там на тверду підлогу спеціальні неслизькі килимки або один великий килим.

Запалені свічки, аромапалички або масляні лампи можуть бути вкрай небезпечні для вашого допитливого улюбленця. Намагайтеся не допускати, щоб у вашому домі був відкритий вогонь, а також неодмінно встановіть спеціальні захисні решітки для каміна.

Як зробити подвір'я і сад безпечними

Ваш сад повинен бути безпечним місцем, де собака зможе спокійно гратися. Також потрібно подбати, щоб улюбленець не втік. Переконайтеся, що паркан досить високий і зможе витримати натиск енергійного собаки (для більшості порід середнього розміру висота огорожі повинна бути не менше 183 сантиметрів). Перевірте, щоб в паркані не було дірок, через які може пролізти цуценя. Крім того, дошки паркану мають бути міцно вкопані, щоб під ними не можна викопати яму.

(для більшості порід середнього розміру висота огорожі повинна бути не менше 183 сантиметрів). Перевірте, щоб в паркані не було дірок, через які може пролізти цуценя. Крім того, дошки паркану мають бути міцно вкопані, щоб під ними не можна викопати яму. Деякі породи собак (зокрема, тер'єри) відомі своїм умінням копати, тому намагайтеся регулярно обстежувати сад й знищувати усі підкопи. Спробуйте встановити пісочницю, в якій улюбленець зможе пустувати – так ви вбережете газони від ям.

Деякі песики не можуть втриматися від спокуси висмикнути або викопати із землі рослини чи квіти, тому вам доведеться встановити паркан, щоб захистити ваші рослини від зазіхань чотириногого друга.

Приберіть з саду мотузкові сходи, а також все, за що ваш улюбленець може випадково зачепитися. Крім того, спробуйте обгородити або накрити жорсткою кришкою басейн або джакузі, коли ви ними не користуєтеся.

Крім того, спробуйте обгородити або накрити жорсткою кришкою басейн або джакузі, коли ви ними не користуєтеся. Якщо ваш собака проводить частину дня або ночі в саду, встановіть для нього будиночок, що захистить тварину від дощу й вітру. Також він слугуватиме надійним захистом від сонця у спекотні дні. Якщо температура на вулиці аномально висока або низька, неодмінно заберіть пса в будинок, навіть якщо він постійно живе на вулиці.

Також він слугуватиме надійним захистом від сонця у спекотні дні. Якщо температура на вулиці аномально висока або низька, неодмінно заберіть пса в будинок, навіть якщо він постійно живе на вулиці. У вашому саду повинні рости тільки абсолютно безпечні й корисні для собак рослини. Щоб уникнути харчового отруєння або висипань на шкірі улюбленця, не садіть невідомі вам рослини. Якщо тварина з'їла отруйну рослину, візьміть зразок (листя або квіти) і негайно зверніться до ветеринарного лікаря.

Щоб уникнути харчового отруєння або висипань на шкірі улюбленця, не садіть невідомі вам рослини. Якщо тварина з'їла отруйну рослину, візьміть зразок (листя або квіти) і негайно зверніться до ветеринарного лікаря. Вам потрібно відучити цуценя жувати все, що він знайде в саду. Неодмінно зв'яжіться з ветеринарним лікарем, якщо маєте підозру, що ваш улюбленець з'їв щось небезпечне.

Ніколи не використовуйте в саду засоби для боротьби зі шкідниками, гербіциди та отруту для щурів, оскільки ці речовини вкрай токсичні. Виняток можна зробити тільки для тих засобів, на упаковці яких зазначено, що вони абсолютно безпечні для домашніх тварин.

Переконайтеся, що ваш собака не зможе потрапити в гараж, адже багато засобів для автомобіля (наприклад, антифриз) небезпечні для здоров'я.

Якщо у вашому саду є ворота, нагадуйте кожному, що їх необхідно завжди тримати закритими. Можна встановити спеціальне обладнання, що буде закривати ворота автоматично. Але воно повинно бути налаштоване таким чином, щоб ваш улюбленець не міг постраждати під час закриття воріт.

Як захистити собаку під час прогулянки на вулиці

Коли виїжджаєте на автомобілі з гаража, перевірте, чи у вас на шляху не лежить собака, тому що його легко не помітити через дзеркало заднього виду. У жодному разі не дозволяйте тварині наближатися до рухомих автомобілів, навіть до вашого власного.

Переконайтеся, що ви причепили повідок вашому улюбленцю, перед тим як відкрити двері й вийти на прогулянку. Пес може несамовито побігти на вулицю, що може бути дуже небезпечно.

Стежте, щоб у спеку літом собака не перебував довго на сонці. Крім того, ніколи не залишайте собаку в задушливій машині.