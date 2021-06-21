Впрочем, все старания будут вознаграждены счастливой мордашкой питомца. А иногда и его смешным и беспомощным видом в защитном плащике и сапожках.
Узнайте Как сделать ваш дом и сад безопасными для собаки: важные советы
Милые собаки на прогулке в дождь
Непогода прогулки не отменяет, и приходится надевать на себя водонепроницаемую куртку, дождевик или брать зонтик и гулять под дождем. Хотя есть поговорка, что "в такую погоду хороший хозяин собаки не выпустит", если осадки затягиваются на несколько дней, выхода нет – надо экипироваться и идти гулять.
Но иногда собачки в своих защитных жилетиках выглядят так мило, что и непогода становится менее надоедливой.
Он еще не полюбил дождевик, но уже привык / Фото с The Sun
У этого терьера есть даже мини-кеды / Фото с The Sun
"Ну ты серьезно по поводу резиновых сапог?" / Фото с The Sun
А этот малый, кажется, абсолютно счастлив в дождь / Фото с The Sun
Уши в безопасности, пусть это и немного смешно / Фото с The Sun
Этот лабрадор слишком милый / Фото с The Sun
У этого щенка еще и свитер под плащом / Фото с The Sun
Кажется, прозрачный и желтый – самые популярные версии плащей / Фото с The Sun
Милый песик-грибочек / Фото с The Sun
Как выгуливать любимца в дождь: краткие правила
- Выгуливая собаку в плохую погоду, хозяин должен сделать все, чтобы защитить своего питомца наилучшим образом. Во-первых, задумайтесь над идеей каждый раз надевать на собаку дождевик. Не все собаки будут спокойно бегать в нем, но так собака не промокнет.
- Вы должны быть уверены, что собаку легко найти в условиях плохой видимости.
- Маленькие породы собак на холоде и снеге чувствуют себя ужасно. Поможет преодолеть дискомфорт жилет: он часто содержит светоотражающие элементы и решит проблему с пунктом 2.
- Стоит заранее подготовить прихожую, застелив ее тряпкой или картоном. Поверьте, вы оцените этот жест, когда мокрые и грязные вернетесь с улицы.
- Защитите лапы своей собаки. Лед и снег могут причинить вред и неудобство собаке, особенно если вы гуляете там, где на дорогах разбрасывают реагенты или соль.
- Чтобы защитить лапы собаки, попробуйте надевать на нее ботинки или мазать лапы специальным воском.