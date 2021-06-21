Впрочем, все старания будут вознаграждены счастливой мордашкой питомца. А иногда и его смешным и беспомощным видом в защитном плащике и сапожках. 

Узнайте Как сделать ваш дом и сад безопасными для собаки: важные советы

Милые собаки на прогулке в дождь

Непогода прогулки не отменяет, и приходится надевать на себя водонепроницаемую куртку, дождевик или брать зонтик и гулять под дождем. Хотя есть поговорка, что "в такую ​​погоду хороший хозяин собаки не выпустит", если осадки затягиваются на несколько дней, выхода нет – надо экипироваться и идти гулять.

Но иногда собачки в своих защитных жилетиках выглядят так мило, что и непогода становится менее надоедливой.

Бульдог в плащик
Он еще не полюбил дождевик, но уже привык / Фото с The Sun

Терьер в плаще
У этого терьера есть даже мини-кеды / Фото с The Sun

Собачка в резиновых сапогах
"Ну ты серьезно по поводу резиновых сапог?" / Фото с The Sun

Пес в прозрачном плаще
А этот малый, кажется, абсолютно счастлив в дождь / Фото с The Sun

Пес в плаще в цветочек
Уши в безопасности, пусть это и немного смешно  / Фото с The Sun

милый лабрадор
Этот лабрадор слишком милый / Фото с The Sun
 

Пес в желтом плаще
У этого щенка еще и свитер под плащом / Фото с The Sun

Прозрачный плащ на собачке
Кажется, прозрачный и желтый – самые популярные версии плащей / Фото с The Sun

плащ
Милый песик-грибочек / Фото с The Sun

Как выгуливать любимца в дождь: краткие правила

  1. Выгуливая собаку в плохую погоду, хозяин должен сделать все, чтобы защитить своего питомца наилучшим образом. Во-первых, задумайтесь над идеей каждый раз надевать на собаку дождевик. Не все собаки будут спокойно бегать в нем, но так собака не промокнет.
  2. Вы должны быть уверены, что собаку легко найти в условиях плохой видимости.
  3. Маленькие породы собак на холоде и снеге чувствуют себя ужасно. Поможет преодолеть дискомфорт жилет: он часто содержит светоотражающие элементы и решит проблему с пунктом 2.
  4. Стоит заранее подготовить прихожую, застелив ее тряпкой или картоном. Поверьте, вы оцените этот жест, когда мокрые и грязные вернетесь с улицы.
  5. Защитите лапы своей собаки. Лед и снег могут причинить вред и неудобство собаке, особенно если вы гуляете там, где на дорогах разбрасывают реагенты или соль.
  6. Чтобы защитить лапы собаки, попробуйте надевать на нее ботинки или мазать лапы специальным воском. 