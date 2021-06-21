Втім, усі старання будуть винагороджені щасливою мордочкою вихованця. А інколи і його кумедним і безпорадним виглядом у захисному плащику і чобітках.

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Милі собаки на прогулянці у дощ

Негода прогулянки не скасовує, і доводиться надягати на себе водонепроникну куртку, дощовик або брати парасольку і гуляти під дощем. Хоч є приказка про "таку погоду, що хороший господар собаки не випустить", якщо опади затягуються на декілька днів, виходу немає – треба екіпіруватися і йти гуляти.

Але інколи песики у своїх захисних жилетиках виглядають так мило, що і негода стає менш надокучливою.



Він ще не полюбив дощовик, але вже звик / Фото із The Sun



У цього тер'єра є навіть мінікеди / Фото із The Sun



"Ну ти серйозно щодо гумаків?" / Фото із The Sun



А цей малий, здається, абсолютно щасливий у дощ / Фото із The Sun



Вуха у безпеці, хай це і трохи смішно / Фото із The Sun



Цей лабрадор занадто милий / Фото із The Sun Цей лабрадор занадто милий / Фото із The Sun

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



У цього песика ще й светр під плащем / Фото із The Sun



Здається, прозорий і жовтий – найпопулярніші версії плащів / Фото із The Sun



Милий песик-грибочок / Фото із The Sun

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