Втім, усі старання будуть винагороджені щасливою мордочкою вихованця. А інколи і його кумедним і безпорадним виглядом у захисному плащику і чобітках. 

Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Милі собаки на прогулянці у дощ

Негода прогулянки не скасовує, і доводиться надягати на себе водонепроникну куртку, дощовик або брати парасольку і гуляти під дощем. Хоч є приказка про "таку погоду, що хороший господар собаки не випустить", якщо опади затягуються на декілька днів, виходу немає – треба екіпіруватися і йти гуляти.

Але інколи песики у своїх захисних жилетиках виглядають так мило, що і негода стає менш надокучливою.

Бульдог у плащику
Він ще не полюбив дощовик, але вже звик / Фото із The Sun

Тер'єр у плащі
У цього тер'єра є навіть мінікеди / Фото із The Sun

Песик у гумових чоботах
"Ну ти серйозно щодо гумаків?" / Фото із The Sun

Пес у прозорому плащі
А цей малий, здається, абсолютно щасливий у дощ / Фото із The Sun

Пес у плащі в квіточку
Вуха у безпеці, хай це і трохи смішно / Фото із The Sun

Милий лабрадор
Цей лабрадор занадто милий / Фото із The Sun
 

Пес у жовтому плащі
У цього песика ще й светр під плащем / Фото із The Sun

Прозорий плащ на песику
Здається, прозорий і жовтий – найпопулярніші версії плащів / Фото із The Sun

Плащ
Милий песик-грибочок / Фото із The Sun

Як вигулювати улюбленця у дощ: короткі правила

  1. Вигулюючи собаку в погану погоду, господар повинен зробити все, щоб захистити свого вихованця найкращим чином. Найперше замисліться над ідеєю щоразу одягати на собаку дощовик. Не всі собаки будуть спокійно бігати в у ньому, але в такий накидці собака не промокне.
  2. Ви повинні бути впевнені, що собаку легко знайти в умовах поганої видимості.
  3. Маленькі породи собак на холоді і снігу почуваються жахливо. Допоможе подолати дискомфорт жилет: він часто містить світловідбивні елементи, що вирішить проблему із пункту 2.
  4. Варто зарання підготувати передпокій, застеливши його ганчіркою чи картоном. Повірте, ви оціните цей жест, коли мокрі і брудні повернетеся з вулиці.
  5. Захистіть лапи своєї собаки. Лід і сніг можуть заподіяти шкоду і незручність собаці, особливо якщо ви гуляєте там, де на дорогах розкидають реагенти чи сіль.
  6. Щоб захистити лапи собаки, спробуйте надягати на неї черевики або мазати лапи спеціальним воском. 