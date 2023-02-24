В Одеському зоопарку народився малюк у диких баранів Малеча почуває себе добре. Відвідувачі вже можуть побачити новонародженого муфлона.

Зауважте Нові колючі мешканці з Північної Африки: у львівському екоцентрі оселилися два дикобрази Дитинча муфлона здорове та вже активно пізнає територію та інших тварин, які мешкають на території зоопарку. Працівники звіринцю запрошують всіх охочих подивитися на новонародженого.

В Одеському зоопарку поповнення – малюк європейського муфлона / Фото Одеський зоопарк

Муфлон: коротко

Муфлон – це дикий баран. Місце розповсюдження – гористі ландшафти.

Одна з особливостей поведінки – мами і ягнята утворюють разом стадо до 100 особин, у той час, як самці є одинаками. Самцям властива присутність сильних ієрархічних зв'язків всередині спільноти.

Дитинча муфлона, яке народилося в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку народились ягнята

В Одеському зоопарку постійно відбуваються поповнення тваринок. У звіринці народилися милі ягнята, які ні на хвилину не відходять від своїх батьків. В зоопарку запрошують подивитися на новонароджених ягняток та інших мешканців звіринця.

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