В Одеському зоопарку народився малюк у диких баранів
Малеча почуває себе добре. Відвідувачі вже можуть побачити новонародженого муфлона.
Дитинча муфлона здорове та вже активно пізнає територію та інших тварин, які мешкають на території зоопарку.
Працівники звіринцю запрошують всіх охочих подивитися на новонародженого.
В Одеському зоопарку поповнення – малюк європейського муфлона / Фото Одеський зоопарк
Муфлон: коротко
Муфлон – це дикий баран. Місце розповсюдження – гористі ландшафти.
Одна з особливостей поведінки – мами і ягнята утворюють разом стадо до 100 особин, у той час, як самці є одинаками. Самцям властива присутність сильних ієрархічних зв'язків всередині спільноти.
Дитинча муфлона, яке народилося в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк
В Одеському зоопарку народились ягнята
В Одеському зоопарку постійно відбуваються поповнення тваринок. У звіринці народилися милі ягнята, які ні на хвилину не відходять від своїх батьків. В зоопарку запрошують подивитися на новонароджених ягняток та інших мешканців звіринця.
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