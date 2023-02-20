У львівському еколого-натуралістичному центрі оселилися два дикобрази Дикобрази, або ж як їх слід називати українською – їжатці, ще не мають імен. За словами директора центру Ігоря Антаховича, над іменами для нових мешканців ще думають. Ймовірно, проводитимуть конкурс на кращу ідею імені від своїх школярів.

Цей вид дикобразів походить з Північної Африки, однак він адаптовується до нашого клімату за належних умов.

Їжатці в нас зимують в утепленому приміщенні, як і наші бабаки. Ми робимо для них великий дерев'яний будинок, заповнюємо його соломою і сіном – там вони зігріваються та нормально перезимовують,

– розповідає Антахович.

Нових поповнень у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі ще немає, бо сезон тільки починається. Директор додав, що всі птахи зараз токують і готуються до весни. Тому поповнення новими мешканцями у центрі очікують приблизно за місяць.



У львівському еколого-натуралістичному центрі оселилися два дикобрази / Фото Львівської міської ради​

Що треба знати про роботу центру

Наразі навчальний процес центру охоплює понад 1 000 дітей. Тут є гуртки по різних школах в місті. З них діти хоча б раз в тиждень приїжджають до центру. Ті, хто займаються в школі, приїжджають сюди, адже неможливо викладати лише в теорії в зоологічному гуртку, потрібно якийсь час приділяти безпосередньому спілкуванню з тваринами.

У пресслужбі Львівської міської ради нагадали, що центр працює протягом усього тижня, без вихідних, за адресою Кубанська, 12. Прийом відвідувачів відбувається у будні з 14:00 до 18:00, а у вихідні – з 11:00 до 18:00.

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