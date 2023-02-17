Малеча добре себе почуває, грається зі своїми родичами та чекає відвідувачів!
– йдеться у повідомленні.
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В одеському зоопарку запрошують подивитися на новонароджених ягняток та інших мешканців звіринця.
Народжене ягня / Фото Олена Ксенофонтова
Народжене ягня / Фото Олена Ксенофонтова
В одеському зоопарку народились ягнята / Фото Олена Ксенофонтова
Народжені ягнята / Фото Олена Ксенофонтова
В одеському зоопарку народились ягнята / Фото Олена Ксенофонтова
Напередодні Дня закоханих в зоопарку обрали пару року
Очевидно, що в світі тварин також є чимало закоханих. Тому з цієї нагоди в Одеському зоопарку обрали пару року. Переможець у конкурсі "Пара року – 2023" не один. Всього було представлено 14 кандидатів, серед них обрали три найбільш романтичні – білі леви, єноти-полоскуни та вивірки.
14 лютого в зоопарку проводили показове годування тварин переможців конкурсу "Пара року 2023".