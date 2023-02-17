Малеча добре себе почуває, грається зі своїми родичами та чекає відвідувачів!

– йдеться у повідомленні.

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В одеському зоопарку запрошують подивитися на новонароджених ягняток та інших мешканців звіринця.

Народжене ягня / Фото Олена Ксенофонтова​

Народжене ягня / Фото Олена Ксенофонтова

В одеському зоопарку народились ягнята / Фото Олена Ксенофонтова

Народжені ягнята / Фото Олена Ксенофонтова

В одеському зоопарку народились ягнята / Фото Олена Ксенофонтова

Напередодні Дня закоханих в зоопарку обрали пару року

Очевидно, що в світі тварин також є чимало закоханих. Тому з цієї нагоди в Одеському зоопарку обрали пару року. Переможець у конкурсі "Пара року – 2023" не один. Всього було представлено 14 кандидатів, серед них обрали три найбільш романтичні – білі леви, єноти-полоскуни та вивірки.

14 лютого в зоопарку проводили показове годування тварин переможців конкурсу "Пара року 2023".