В одеському зоопарку обрали пару року
Переможець у конкурсі "Пара року – 2023" не один. Всього було представлено 14 кандидатів, серед них обрали три найбільш романтичні.
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Перше місце – з великим відривом від інших претендентів – посіли білі леви. На фото пара закоханих мило цілується. Такі сильні та часом страшні для людей, але такі слабкі та ніжні поряд один з одним.
Пара єнотів-полоскунів посіла друге місце. Кажуть, що закохані мають бути схожими між собою. Нам здається, що це саме про цю пару, погляньте самі.
Друге місце посіла пара єнотів / Фото КУ "Одеський зоопарк"
За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але місце на "п'єдесталі" дісталося таки вивіркам. Це й не дивно, хіба можна встояти перед такою милістю. Мабуть, "чоловік" саме повернувся додому, й потягнувся поцілувати "дружину", яка приготувала для нього щось смачненьке.
Пара вивірок стала третьою / Фото КУ "Одеський зоопарк"
14 лютого пари, які перемогли у конкурсі "Пара року – 2023", отримують смачні подарунки – в зоопарку о 12:00 пройде показове годування. Подивитись на переможців конкурсу і не тільки зоопарк запрошує всіх охочих.
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