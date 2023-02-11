Так, у Луцькому зоопарку на зиму деяким тваринам змінили раціон, а теплолюбних за мінусових температур переносять до вольєрів. Про те як зимують мешканці зоопарку розповіла директорка Людмила Денисенко. Зверніть увагу В Україні запускають патронаж притулків для тварин: як це працює

Як зимують тварини Луцького зоопарку під час відключень світла За словами Денисенко, поки є світло вольєри встигають нагріватися, хоча електроенергію вимикають по 3 – 4 рази на день. Найдовше світла не було впродовж 12 годин у грудні. Одного потужного генератора не достатньо, щоб увімкнути повністю весь зоопарк. Тому підключають лише ті вольєри, де є примати, змії, лемури. Ті тварини, які найбільше потребують плюсових температур,

– говорить Людмила Денисенко. Зоопарк отримав ще один генератор від благодійника із Німеччини. Втім, його використовують для роботи адміністративного приміщення. Директорка зоопарку каже, що за відсутності світла працівники готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час годування отримують додаткові мінерали, які взимку потрібні тваринам особливо. Директорка зоопарку Людмила Денисенко / Фото Суспільне Луцьк

Крім того, коли на дворі температура опускається нижче нуля, теплолюбних тварин, переселяють у закриті вольєри та вкривають теплими ковдрами.

Загалом у Луцькому зоопарку наразі мешкає понад 2 000 тварин ста сорока шести видів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пристосовуються до відключень електроенергії у черкаському зоопарку.

А у Київському зоопарку встановили дров'яну піч, щоб мати можливість готувати їжу для мешканців звіринця.