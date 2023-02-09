Save Pets of Ukraine запустив програму патронажу

Кінцевою метою програми є прилаштування тварин у сім'ї, тому після 2 місяців патронажу тваринам будуть шукати нових власників через платформу Adopt pets of Ukraine (за її допомогою вже прилаштували 200 тварин). Наразі відомо про 57 підопічних тварин із чотирьох притулків (Охтирка, Трускавець, Київ, Горішні Плавні).

Чотирилапі у патронажі отримують:

корм,

переноски чи клітки для транспортування,

повідці та нашийники для собак,

вакцину для імунізації,

чіп,

паспорт,

препарати для зовнішньої й внутрішньої обробки від паразитів,

послуги стерилізації у партнерській клініці.

Наразі проєкт Всеукраїнський патронаж притулків пілотний. Через 2 місяці плануємо масштабуватись більше. Так от він про те, щоб брати конкретний притулок, забезпечувати його на 70% кормом і певний % тварин оформлювати під повне забезпечення,

— розповіла Анастасія Іваніченко.

Після успішного завершення пілотного проєкту, Save Pets of Ukraine планує масштабувати програму патронажу до 50 притулків.

Притулкам щодня необхідно 4 868 кілограмів корму для котів / Фото Kormotech

Як війна вплинула на притулки для тварин: результати дослідження

За даними дослідження, проведеного українським центром вивчення громадської думки "Соціоінформ", через війну кількість тварин у притулках тилових областей зросла на 20 – 30%, фронтових – на 100 та більше.

Станом на січень 2023 року, по всій Україні діє 510 притулків, стерилізаційних центрів та зооволонтерів, які опікуються покинутими тваринами. Ще 25 799 собак та 19 473 коти перебувають під опікою притулків та волонтерів.

Більшість тварин, яким надано притулок у час повномасштабної війни – домашні, покинуті господарями при евакуації.