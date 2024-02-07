Мовиться про лисицю. Відповідне фото опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
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Що відомо про руду лисицю?
На фоні білого снігу лисяча шуба виглядає особливо яскравою. Взимку її шерсть стає густішою, більш пухнастою і соковито рудою з білими плямами та темними "шкарпетками".
Руда, аж вогняна. Попри те, що в лисиці – чимало ворогів (ті ж вовки чи рисі), ця хижачка не маскується на зиму... Чим не вогник на фоні холодної сірості?
– йдеться у повідомленні.
В Чорнобилі показали лисицю / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Маючи дивовижну схожість з вовком, лисиця демонструє свою моногамну природу, що розмножуються лише один раз на рік. Репродуктивний цикл лисиці починається в грудні – лютому, коли кожна самка переживає короткий період тічки. Успіх цього шлюбного сезону залежить від факторів навколишнього середовища, таких як погодні умови та загальний стан здоров'я тварин.
На жаль, в окремі роки спостерігається тривожна тенденція, коли 60% самок лисиць не приносять жодного потомства.
З органів чуття у лисиці найрозвиненішими є нюх та слух. Зір у тварини негострий через це, наприклад, лисиця може дуже близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з підвітряного боку.
Інші тварини в Чорнобилі:
- У Чорнобильській зоні відчуження помітили цілий табун шляхетних красунь. Мовиться про самиць оленя європейського (благородного). Камера фотографа зафіксувала самиць, які стояли на засніженому полі.
- Днями у цій Зоні також помітили маму-лосиху та її лосеня. На опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.
- У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі. Вона небезпечна і при зустрічі не варто нею милуватися, а остерігатися. Мовиться про дикого кабана.
- Ще Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.