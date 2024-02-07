Мовиться про лисицю. Відповідне фото опублікував Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Що відомо про руду лисицю?

На фоні білого снігу лисяча шуба виглядає особливо яскравою. Взимку її шерсть стає густішою, більш пухнастою і соковито рудою з білими плямами та темними "шкарпетками".

Руда, аж вогняна. Попри те, що в лисиці – чимало ворогів (ті ж вовки чи рисі), ця хижачка не маскується на зиму... Чим не вогник на фоні холодної сірості?

– йдеться у повідомленні.

В Чорнобилі показали лисицю / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Маючи дивовижну схожість з вовком, лисиця демонструє свою моногамну природу, що розмножуються лише один раз на рік. Репродуктивний цикл лисиці починається в грудні – лютому, коли кожна самка переживає короткий період тічки. Успіх цього шлюбного сезону залежить від факторів навколишнього середовища, таких як погодні умови та загальний стан здоров'я тварин.

На жаль, в окремі роки спостерігається тривожна тенденція, коли 60% самок лисиць не приносять жодного потомства.

З органів чуття у лисиці найрозвиненішими є нюх та слух. Зір у тварини негострий через це, наприклад, лисиця може дуже близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з підвітряного боку.

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