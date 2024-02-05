Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці – тут їх близько 7,5 мільйона пар. Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут у районі "Вернадського".

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Що треба знати про чінстрапів?

Шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні – листопаді. Вони відкладають два яйця, але іноді трапляється одне або три. Трохи більше ніж за місяць із них з'являються пінгвіненята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині.

У висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі. Цього року на станції "Академік Вернадський" народилися вже 15 чінстрапенят.

Українські дослідники показали антарктичних пінгвінів з малюками: унікальне відео

За словами дослідників, на острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то нечасто. Їхня невеличка колонія гніздує на Буті, який на 20 кілометрів північніше. І що примітно, саме там одночасно гніздують усі три види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в районі Галіндез: субантарктичні, антарктичні та Аделі.

Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А щоб всі разом щороку гніздували поруч і успішно виводили пташенят — це лише на Буті,

— зауважують дослідники.

Нагадаємо, "Академік Вернадський" – це єдина українська антарктична станція, що розташована на острові Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

В Антарктиді помітили рідкісного білого пінгвіна

В Антарктиді полярники виявили рідкісного пінгвіна. Він відрізняється від своїх родичів одним — пернатий повністю білого забарвлення. Унікальний пінгвін засвітився на базі Габріеля Гонсалеса Відела. До слова, пінгвін – не альбінос.

Це – самка виду дженту. Зазвичай такі пінгвіни відрізняються чорно-білим пір'ям і білою плямою на маківці. Птах на відео такий білий через лейкізм – генну мутацію, яка спричиняє втрату пігментації оперення або хутра. Волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою.

До слова, в Антарктиді почали вилуплюватися пташенята поморника. Миле відео можна переглянути тут.