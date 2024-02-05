Зараз там панує літо, а температура коливається близько "нуля". Тож, як виглядає тепла пора року в Антарктиці показав Національний антарктичний науковий центр.

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Полярники показали, яким незвичайно зеленим буває літо в Антарктиді

За даними науковців, нинішнього літа найвища температура досягла +5° (3 січня), а найнижча зареєстрована 12 січня, коли стовпчики термометрів показали -1,2°.

Звісно, за таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність,

– розповідають дослідники.

Серед місцевої флори – два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем нашого вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових. Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.

Українські полярники показали, як виглядає літо в Антарктиці / Фото Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко

Українські полярники досліджують, як на антарктичну рослинність впливає зміна клімату. Для цього ведуть облік кущиків та їхнє поширення. А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Адже саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення.

Для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.

Яке літо в Антарктиці / Фото Сергій Глотов, Дмитро Мартиненко

Зазначається, що цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики тільки починаються.

Тим часом в Антарктиді вилуплюються пташенята поморника. Миле відео можна переглянути тут.