Унікальний пінгвін засвітився на базі Габріеля Гонсалеса Відела. До слова, пінгвін – не альбінос. Як таке можливо – розповідаємо далі!

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В Антарктиді помітили рідкісного білого пінгвіна

Це – самка виду дженту. Зазвичай такі пінгвіни відрізняються чорно-білим пір'ям і білою плямою на маківці.

Птах на відео такий білий через лейкізм – генну мутацію, яка спричиняє втрату пігментації оперення або хутра. Волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою.

Втім, не варто плутати цей стан з альбінізмом – у тварин, хворих на лейкізм зберігається нормальний колір очей, на відміну від альбіносів.

Білі пінгвіни такі рідкісні, тому що лейкізм робить птахів вразливішими для хижаків через те, що їх легше побачити.

На "Вернадському" очікують бебі-буму

В Антарктиді, поблизу української станції "Академік Вернадський", щодня зростає популяція субантарктичних пінгвінів. Наразі полярники очікують справжній бебі-бум. Біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят, але це тільки початок, незабаром їх тут буде набагато більше.

За підрахунками біолога, це 16% від загальної кількості яєць, відкладених на острові Галіндез. Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости.

До слова, наприкінці вересня на станції "Академік Вернадський", опублікували фотографії новонародженого тюленя. Він став першим представник свого виду, який народився цього року. Згодом йому дали ім'я – Анвер.