Уникальный пингвин засветился на базе Габриэля Гонсалеса Видела. К слову, пингвин – не альбинос. Как такое возможно – рассказываем дальше!

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В Антарктиде заметили редкого белого пингвина

Это – самка вида джента. Обычно такие пингвины отличаются черно-белыми перьями и белым пятном на макушке.

Птица на видео такая белая из-за лейкизму – генной мутации, которая приводит к потере пигментации оперения или меха. Волосяной покров становится белым, а кожа под ним розовой.

Впрочем, не стоит путать это состояние с альбинизмом – у животных, больных лейкизмом сохраняется нормальный цвет глаз, в отличие от альбиносов.

Белые пингвины так редки, потому что лейкизм делает птиц более уязвимыми для хищников из-за того, что их легче увидеть.

"Вернадском" ожидают бэби-бума

В Антарктиде, у украинской станции "Академик Вернадский", ежедневно растет популяция субантарктических пингвинов. Сейчас полярники ожидают настоящий бэби-бум. Биолог Вадим Ткаченко уже насчитал 750 птенцов, но это только начало, скоро их здесь будет гораздо больше.

По подсчетам биолога это 16% от общего количества яиц, отложенных на острове Галиндез. Так что пока рано говорить о настоящем бэби-буме. Он, по расчету ученого, начнется в середине января, когда количество малышей должно резко возрасти.

К слову, в конце сентября на станции "Академик Вернадский", опубликовали фотографии новорожденного тюленя. Он стал первым представителем своего вида, который родился в этом году. Впоследствии ему дали имя – Анвер.