Это известная математическая модель, часто встречающаяся в природе. Предлагаем посмотреть вам на этот момент.

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Киты создали спираль Фибоначчи в океане

Оказалось, что этот узор появился в антарктических водах благодаря горбатым китам.

Во время съемки животные охотились, используя так называемую технику кормления пузырьковой сеткой – киты ныряют под свою добычу, а затем выпускают поток пузырьков из своих отверстий, чтобы захватить рыбу поближе к поверхности воды.

Горбатые киты создали спираль Фибоначчи в океане / Скриншот с видео

Когда добыча попадает в ловушку, киты широко открывают рот и начинают глотать, обычно атакуя ушко спирали.

Выполнение такой техники возможно только при тщательном сотрудничестве двух или более китов. Такое явление демонстрирует, что киты — чрезвычайно умные создания.

Идеально выполненная форма спирали Фибоначчи сделала это невероятным. Я никогда не забуду этот момент,

– сказал фотограф.

Как это выглядит: видео с дрона

На кадрах ван ден Бемда пузырьковая сетка совпадает с идеальной спиралью Фибоначчи, также известной как золотая спираль. В геометрии это спираль, которая растет на коэффициент φ, известный как золотое сечение – на каждую четверть оборота, образующую спираль.

Акула впервые заново отрастила спинной плавник

Огромное пространство океана, составляющее более 70% поверхности планеты, является средой обитания для множества морских видов. Однако эти морские существа сталкиваются с многочисленными опасностями, которые создают значительный риск повреждения их участков тела. Так, в новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые жители подводного мира обладают "суперсилой", которой ученые ранее не замечали. В частности, в шелковистых акулах впервые заметили случай регенерации плавников после трагического события.

В новом исследовании подводному фотографу и дайверу удалось сделать удивительные снимки шелковистой акулы с травмированным спинным плавником. Отметим, что акула была взрослым самцом, а фотографии были дополнительно изучены морским биологом Челси Блэк, которая впоследствии стала автором нового исследования.

Ученые смогли идентифицировать самца шелковой акулы, присвоив ему отдельную метку с уникальным номером. Примечательно, что сравнив фотографии, сделанные с разницей в год, ученые совершили открытие: спинной плавник акулы прошел полную регенерацию.