Малюків виявив український біолог Сергій Глотов під час обстеження сусідніх зі станцією островів. Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Дивіться також На неї чекав увесь світ: у зоопарку вперше за 9 років народилася дуже рідкісна горила

В Антарктиді вилупились пташенята поморника

Українські полярники показали відео з пташенятами головного пернатого хижака Антарктики – південно полярного поморника (скуа).

Подивіться на цих пухнастиків – вони такі крихітні й незграбні, але уважно спостерігають за світом намистинками чорних очей,

– пишуть полярники.

Загалом на островах Скуа, Блек та Шелтер нарахували близько двох десятків гнізд згаданих птахів. У більшості з них уже було по двоє дитинчат, а в якихось – по одному, а друге от-от мало з'явитися.

Біля антарктичної станції вилупилися пташенята поморника: дивіться відео

Дорослі особини цього виду полюють на яйця малят пінгвінів та інших птахів. Також поморники відбирають їжу в синьооких бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд з повними волами харчів із океану.

НАНЦ зауважує, що прилітають південнополярні поморники в цей район на шлюбний сезон пізньою антарктичною весною. Можуть гніздувати як колоніями, так і парами.

Скуа відкладають одне-два яйця, із яких десь за місяць вилуплюються пташенята. Дитинчат спочатку годують батьки, а вже після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати та самостійно харчуватися. Це відбувається приблизно за 2 місяці після народження. Полярники ще повідомили, що поморники дуже агресивно захищають своїх дітей – битимуться за них до останнього.

В Антарктиді помітили рідкісного білого пінгвіна

В Антарктиді полярники виявили рідкісного пінгвіна. Він відрізняється від своїх родичів одним — пернатий повністю білого забарвлення. Унікальний пінгвін засвітився на базі Габріеля Гонсалеса Відела. До слова, пінгвін – не альбінос.

Це – самка виду дженту. Зазвичай такі пінгвіни відрізняються чорно-білим пір'ям і білою плямою на маківці. Птах на відео такий білий через лейкізм – генну мутацію, яка спричиняє втрату пігментації оперення або хутра. Волосяний покрив стає білим, а шкіра під ним рожевою.

На "Вернадському" очікують бебі-буму

В Антарктиді, поблизу української станції "Академік Вернадський", щодня зростає популяція субантарктичних пінгвінів. Наразі полярники очікують справжній бебі-бум.

Біолог Вадим Ткаченко вже нарахував 750 пташенят, але це тільки початок, незабаром їх тут буде набагато більше. За підрахунками біолога, це 16% від загальної кількості яєць, відкладених на острові Галіндез. Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум.