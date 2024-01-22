Дослідники вважають, що новонароджене дитинча дає надію на виживання всього виду, що перебуває під загрозою зникнення.

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17 січня в Лондонському зоопарку з'явився новий мешканець – вперше за 9 років у пари західних рівнинних горил з'явилося дитинча. Крихітне дитинча з'явилося у самки, на ім'я М'юкку, після швидких пологів, які тривали всього 17 хвилин.

У Лондонському зоопарку з'явився новий мешканець / Фото London Zoo

Співробітники Лондонського зоопарку зазначають, що ще не вигадали ім'я дитинчаті, проте його поява є надзвичайно важливою для всього виду, який сьогодні перебуває під загрозою зникнення.

Мама та малюк проведуть певний час окремо, щоб вони могли звикнути одне до одного, також із дитинчам познайомляться й інші члени групи, а потім вони знову стануть доступними для відвідувачів зоопарку,

– каже менеджерка відділу приматів зоопарку Кетрін Сандерс.

Співробітники зоопарку зазначають, що 17 січня розпочався як звичайний день: доглядачі нагодували горил, а потім помітили ознаки того, що в М'юкку почалися перейми — самка почала розтягуватися і присідати. Пологи тривали всього 17 хвилин, а потім М'юкку вже тримала дитинча на руках, мила його й оглядала.

Спочатку самка тримала новонародженого при собі, проте пізніше дозволила іншим членам групи познайомитися з дитинчам. Працівники зоопарку поки що дали мамі з новонародженим час на знайомство, а тому не можуть подивитися дитинча і з'ясувати його стать.

Пологи тривали всього 17 хвилин / Фото London Zoo

Зазначимо, що попереднє дитинча західної рівнинної горили народилося в Лондонському зоопарку в листопаді 2015 року – тоді новонародженого самця назвали Гернотом. Він досі живе в цьому зоопарку і є улюбленцем доглядачів.

Західні рівнинні горили є видом, що зникає

Їхня точна чисельність, на жаль, невідома, оскільки вони мешкають в одних із найгустіших і найвіддаленіших тропічних лісів Африки. Вчені знають, що незначні популяції цього виду все ще існують, проте їхня чисельність різко скоротилася на 60% за останні 20 – 25 років.

Ба більше, науковці підрахували, що навіть, якщо всі загрози західним рівнинним горилам буде усунуто, то для відновлення популяції знадобиться близько 75 років.