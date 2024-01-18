Наразі це теля ще живе, але не може самостійно їсти й пити молоко. Втім, вже встигло стати зіркою TikTok. З моменту публікації відеозаписи зібрали понад майже 42 мільйони переглядів.

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Що таке поліцефалія і чи можна з нею жити?

Істоти, які з'являються на світ з двома головами, ідентифікуються як носії поліцефалії. Ця медична аномалія виникає або через незавершене відділення одного ембріона, або через неповне злиття двох різних ембріонів. Примітно, що хоча цей стан може проявлятися як у людей, так і у тварин, такі випадки надзвичайно рідкісні.

Поліцефалія, стан, що характеризується наявністю кількох голів, є більш поширеним серед рептилій, особливо змій і черепах, порівняно зі ссавцями. Примітно, що в Сполучених Штатах цих унікальних істот продають за великі гроші.

У царстві тварин двоголові істоти стикаються з безліччю випробувань, які заважають їхньому виживанню та зростанню. Їх харчові труднощі роблять їжу важким завданням, що, відповідно, ставить під загрозу їхнє довголіття. Встановлюючи рекорд у Книзі рекордів Гіннесса, Gemini, двоголова велика рогата худоба, яка найдовше прожила, кинула виклик і "процвітала" протягом 17 років.

Рідкісне двоголове теля стало зіркою в соцмережах

Так, одну із таких істот показали у мережі TikTok – маленьке теля лежало на підлозі у своїй загороді. Дві його голови, здавалося б, дивилися в різні боки. У дитинчати тварини є чотири ока, чотири вуха, два роти й два носи.

Такий вигляд має унікальна тварина: дивіться відео

Користувач, який вперше показав незвичайну тварину, повідомив, що теля ще живе, але не може самостійно їсти та пити молоко. Його допомагає їй, він тримає дві голови та годує їх із пляшечки.

Тепер глядачі з усього світу хвилюються за здоров'я "рідкісного теляти".

Посилаю багато любові та добрих побажань цій дорогоцінній маленькій дівчинці,

— написав один із них.

До слова, з моменту публікації відеозаписи зібрали понад майже 42 мільйони переглядів.

Ось так істота харчується: дивіться відео

Поліцефалія у тварин: інші випадки