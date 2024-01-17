Цікаво, що дорогою до місця призначення дика птаха переходить "зебру", аби не потрапити під колеса авто. Про найімовірнішу причину, чому це відбувається, – читайте далі!

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Розкрита таємниця лебедиці, яка щодня ходить дивитися у вікно

Місцевий будівельник Спенсер Клейтон зробив фотографії, на яких можна побачити, що птаха просто стоїть перед шибкою й уважно дивиться у свій темний силует.

Це може тривати цілими годинами. Що цікаво: дорогою до місця призначення дика птиця переходить "зебру", аби не потрапити під колеса авто,

– каже чоловік.

Журналісти довідались, що партнер лебедиці помер понад рік тому. Тепер вона ходить до вікна місцевої школи в Телфорді, адже відображення в скляній панелі, ймовірно, нагадує їй про втрачене кохання.

Лебедиця щодня вдивляється у своє відображення / Фото LILLY MURRAY

Лебедям складно впоратися з втратою половинки

Орнітологи кажуть, що лебеді важко переживають смерть партнера. Цей вид птахів вважається моногамним, вони спаровуються на все життя з одним обранцем. Якщо супутник життя помирає, вони дуже важко переживають втрату, і навіть можуть померти.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті партнера скорботної лебедиці у Телфорді. Однак, кілька років тому, влітку 2019 року, місцеві ЗМІ писали про полювання невідомих браконьєрів на озері Холмер поблизу цієї ж школи. Тому, можливо, лебедь помер від рук людей.

Біля берегів Мексики помітили кита зі зламаною спиною

Нерідко в морських глибинах стаються сумні інциденти, коли ссавці отримують травми. Одним із таких став кит, якого виявили зі зламаною спиною. Кит зі зламаним хребтом був помічений біля узбережжя Південної Нижньої Каліфорнії в Мексиці.

Ймовірно морський гігант травмувався під час зіткнення з кораблем,

– каже біологиня Тихоокеанського фонду китів Стефані Стек.

На знімках чітко видно горбатого кита (Megaptera novaeangliae) з деформованим на хвості хребтом — вчені вважають, що ця травма стане для нього фатальною.