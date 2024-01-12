Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – далі у матеріалі!

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У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього улюбленця із собою.

Сід і Кума подорожують разом / Фото Instagram @pugkuma

Я почав подорожувати з Кумою, коли він був ще цуценям, десь у п'ятимісячному віці. Єдине, про що слід пам'ятати, подорожуючи з домашніми улюбленцями, – це вчасно приїхати в аеропорт,

– радить Сід.

Після того, як служба безпеки обшукує чотирилапого мандрівника на наявність підозрілих предметів, його відправляють в зону для домашніх тварин. Там він може сходити в туалет та розім'яти лапи.

Кума подорожує ще з раннього віку / Фото Instagram @pugkuma

Пухнастий компаньйон містера Хендерсона побував "практично скрізь", зокрема у США, Канаді, Південній Кореї, Європі, де він вивчав архітектуру Парижа й Порту, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Кумі байдуже, чи він у Парижі, чи в Кореї. Йому просто подобається вдихати запах нових місць,

– каже господар.

Сід також додав, що одна з його улюблених частин подорожей з мопсом – це "побачити хвилю посмішок", коли повз проходить Кума. Від тих, хто подорожує та чекає на політ, до бортпровідників, пілотів і служби безпеки аеропорту, Сід каже, що "природна реакція кожного – усмішка".

Мопс-мандрівник Кума / Фото Instagram @pugkuma

Попри спокійний характер песика, Сід зізнається, що не часто бере його в рейси, що тривають довше ніж 6 – 7 годин. Адже тривалі перельоти – це неабиякий стрес для будь-якої тварини.

Два щасливі пухнастики об'їздили вже півсвіту

Котики, як і собаки, теж полюбляють мандрівки. Одними із таких є Атлас та Отто. Ці котики дражнять мільйони користувачів мережі своїм найкращим життям.

Два щасливих пухнастики об'їздили вже пів земної кулі разом зі своєю господинею. Щодня на них чекає нова поїздка – до океану, тепла, квітів чи пейзажних гір. Деталями своїх мандрівок вони діляться у ТікТоку.

У Атласа та Отто є трейлер, у якому вони подорожують світом. Цим котам явно не доводиться скаржитися на життя, і вони навряд чи будуть мстиво паскудити, де попало, щоб провчити своїх господарів. Адже отримують від них максимум позитивних вражень.