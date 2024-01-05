Авіакомпанія Turkish Airlines готувалася виконати рейс до Афін, але була змушена перервати зліт. І все через кота.

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Літак перервав зліт через кота

Після завершення посадки пасажирів на рейс Стамбул – Афіни пілот почав вирулювати на злітно-посадкову смугу для зльоту. В цей момент у салоні з'явився кіт.

Екіпаж літака доповів про ситуацію пілоту, який зв'язався з Центром управління повітряним рухом аеропорту Стамбула і повідомив, що повертається на стоянку.

У Стамбулі перервали зліт літака через кота-нелегала / Ілюстративне фото Unsplash

Перевірка виявила, що в кота не було ані клітки, ані дозволу на переліт.

Авіакомпанія Turkish Airlines занесла пасажира до чорного списку, оскільки він вже не вперше намагався провезти кота у такий спосіб.

В Новій Зеландії паралізувало рейс через "потребу" їжачка

В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту Данідін. Маленький їжачок вирішив влаштувати собі прогулянку по аеродрому, зокрема смугою, і через його "потребу" свій рейс затримав один з найбільших перевізників Air New Zealand.

Після посадки літака, вже на шляху до термінала, пілот був змушений раптово зупинити рух, адже помітив на асфальті маленького їжака. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.

Над Бостоном літак приземлили через коня, який бігав на борту

Літак Air Atlanta Icelandic на одному з рейсів був змушений здійснити несподівану аварійну посадку через коня. Інцидент стався, коли тварина вирвалася зі стійла під час польоту у вантажному відсіку. Кінь влаштував "дебош" на висоті 9,5 кілометра. Очевидцями цього випадку стали пасажири рейсу із Нью-Йорка до Льєжа у Бельгії.

Екіпаж не зміг самотужки належним чином закріпити коня на борту, тому був змушений повернутися. Після приземлення вони звернулися за допомогою до ветеринара.