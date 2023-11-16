Кінь влаштував "дебош" на висоті 9,5 кілометра. Очевидцями цього випадку стали пасажири рейсу із Нью-Йорка до Льєжа у Бельгії.

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Літак приземлили через коня, який бігав на борту

На YouTube з'явилося відео з реконструйованим маршрутом польоту, яке проливає світло на цей момент під час польоту над Бостоном. Там видно, що літак успішно піднявся на висоту 31 000 футів, перш ніж пілоти зв'язалися з диспетчером повітряного руху.

На оприлюднених кадрах можна почути, як пілоти просять дозволу повернутися до Нью-Йорка після інциденту, коли екіпаж не зміг належним чином закріпити коня на борту. Також вони звернулися за допомогою до ветеринара після приземлення.

Ми вантажний літак із живою твариною, конем, на борту. Кінь вирвався зі стійла. У нас немає проблем з польотом, але нам потрібно повернутися, повернутися в Нью-Йорк. Ми не можемо закріпити коня,

– говорили пілоти.

Екіпаж літака, який прямував до Нью-Йорка, був змушений скинути приблизно 20 тонн палива біля Мартас-Він'ярд. Обставини втечі тварини з трюму залишаються нерозкритими.

Маршрут польоту реконструювали через коня: дивіться відео

За даними Flightradar24, повторний зліт літака і його приземлення в Льєжі наступного ранку відбулися успішно.

Левиці вкрали у жінки дизайнерську сумку під час сафарі

В національному парку Південна Луангва проходило сафарі туристів. Саме там групі левів вдалося викрасти у туристки дизайнерську сумку вартістю 1 800 доларів. Тварини понад годину тягали й обнишпорювали речі жінки. Дикі істоти прискіпливо розглядали її сумку своїми щелепами та лапами.

Попри спроби сафарі-гіда відігнати левів від предмета, котячі залишалися непохитними до прибуття інших туристичних машин. Тоді жінка змогла забрати свої речі, втративши тільки батарейку й один капелюшок. Їй вдалося прикріпити ремінець на місце і продовжувати користуватися нею під час подорожі.