І все б нічого, але ця випивка була призначена для використання в суді. Правоохоронці спантеличені, адже не мають відповідних доказових матеріалів проти особи, в якої вилучили цей алкоголь.

Дивіться також Застосували акробатичні навички та тактику ухилення: таку втечу білок від рисі ще не бачили

В Індії поліція спіймала щура, який випив 60 пляшок нелегального алкоголю

Під час нещодавньої операції правоохоронні органи успішно вилучили у підозрюваного нелегальне спиртне. Незабаром слідчі виявили, що значна кількість пляшок з алкоголем була спустошена. У цьому був винен щур.

Щур стрибав по клітці / Фото CEN

Змученого спрагою гризуна зняли на камеру, коли він стрибав у клітці з розкиданими порожніми місткостями – залишками його невпинного пияцтва. Правоохоронні органи округу Чхіндвара в Індії почали діяти, встановивши пастку, коли зрозуміли, що докази таємничим чином зникли.

Попри всі зусилля, їм вдалося спіймати лише одного щура, який тепер "візьме всю провину на себе".

Порожні пляшки з-під алкоголю / Фото CEN

Поліцейський відділок страждає від щурів

Місцеве поліцейське відділення та його сховище страждають від дедалі більшої навали щурів. Особливий інтерес ці гризуни виявляють до конфіскованого канабісу, який зберігається в мішках.

Для боротьби з цією проблемою поліцейські вжили профілактичних заходів, гарантуючи, що "вразливі" докази тепер надійно зберігаються в міцних металевих ящиках.

Також досьє переміщено у недоступні місця, що ефективно стримує надокучливих гризунів від подальшого пошкодження важливих документів.

Левиці вкрали у жінки дизайнерську сумку під час сафарі

В національному парку Південна Луангва проходило сафарі туристів. Саме там групі левів вдалося викрасти у туристки дизайнерську сумку вартістю 1 800 доларів. Тварини понад годину тягали й обнишпорювали речі жінки. Дикі істоти прискіпливо розглядали її сумку своїми щелепами та лапами.

Попри спроби сафарі-гіда відігнати левів від предмета, котячі залишалися непохитними до прибуття інших туристичних машин. Тоді жінка змогла забрати свої речі, втративши тільки батарейку й один капелюшок. Їй вдалося прикріпити ремінець на місце і продовжувати користуватися нею під час подорожі.