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Як розповів один з пасажирів рейсу Артур Тейлор, капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та приголомшив екіпаж оголошенням:

Мені шкода, але я змушений зробити оголошення, якого ніколи раніше не робив, в нас їжак на злітно-посадовій смузі,

– процитував Тейлор.

На його думку, ймовірно, пілот мав певні хвилювання, що двигун літака може спровокувати кривавий інцидент та безповоротно затягти колючого. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.



Перевізник Air New Zealand зупинив рейс для порятунку маленького їжака / Фото Getty Images​

Наприкінці "пригоди" представник аеропорту Данідін з гумором привітав з завершенням подорожі всіх пасажирів, й не забув згадати про їжачка. Вони додали, що намагаються не знищувати дику природу, якщо це не потрібно.

Пізніше представник Air New Zealand повідомив, що рейс затримали через їжака не більше ніж на п'ять хвилин.