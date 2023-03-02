Вчені відзначають, що такі патології бувають вкрай рідко. Який вигляд має "циклоп" – дивіться у матеріалі!

Дивіться також Випробування ліків та препаратів на тваринах відійдуть в минуле, – вчені

Який вигляд має козеня-циклоп

За словами власниці ферми Супарат Джітланг, у кози народилося козеня-мутант. Зайшовши в загін для худоби, жінка була вражена, коли побачила новонародженого з одним оком і без носа.

Давно вирощую кіз, але вперше стикаюся з подібним,

– заявила власниця ферми, додавши, що, за винятком незвичайної зовнішності, дитинча в цілому здавалося здоровим.

Також зазначається, що у тварини немає ніздрів, вона дихає ротом і постійно задихається, ковтаючи повітря.

Такий вигляд має козеня-мутант / Фото ViralPress

Власниця ферми має певні побоювання, що козеня скоро помре від виснаження – все через проблеми з диханням. При циклопії, яку малюку діагностували фахівці, спостерігається низький рівень виживання, але козеня, що народилося, поки що живе.

Причини таких мутацій

Дослідники вважають, що те, що трапилося із новонародженим козеням, – це випадок циклопії. Мовиться про рідкісний генетичний дефект, при якому під час розвитку мозок не розділяється правильно на дві півкулі.

При такому стані бувають різні фізичні патології. Наприклад, у тварини може не розвинутися рот або ніс. У таких випадках новонароджені часто гинуть від ядухи через деякий час після народження.

Власниця ферми Супарат Джітланг доглядає за козеням із патологіями / Фото ViralPress​

Також зазначається, що в Індії у 2017 році народилася коза з такими ж порушеннями розвитку. У неї було велике око посередині чола і лише одне повне вухо.